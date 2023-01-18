Представитель Дзюбы: Артем не ставит деньги на первое место

Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба, с ноября прошлого года находящийся без команды, в скором времени определится со своим будущем.

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Как сообщает РИА Новости Спорт со ссылкой на представителя игрока Леонида Гольдмана, у форварда есть ряд предложений от российских и зарубежных клубов. Переговоры находятся в завершающей стадии.

По словам Гольдмана, размер заработной платы не является для Дзюбы определяющим фактором при выборе будущего места для продолжения карьеры.

Источник издания сообщает, что «Торпедо» намерено заключить контракт с 34-летним игроком, однако менеджмент «автозаводцев» рассчитывает на долгосрочное соглашение, в то время как нападающий хочет выступать за москвичей только до конца сезона.