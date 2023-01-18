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26 минут назад

Представитель Дзюбы: Артем не ставит деньги на первое место

Спорт день за днем

Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба, с ноября прошлого года находящийся без команды, в скором времени определится со своим будущем.

Представитель Дзюбы: Артем не ставит деньги на первое место
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает РИА Новости Спорт со ссылкой на представителя игрока Леонида Гольдмана, у форварда есть ряд предложений от российских и зарубежных клубов. Переговоры находятся в завершающей стадии.

По словам Гольдмана, размер заработной платы не является для Дзюбы определяющим фактором при выборе будущего места для продолжения карьеры.

Источник издания сообщает, что «Торпедо» намерено заключить контракт с 34-летним игроком, однако менеджмент «автозаводцев» рассчитывает на долгосрочное соглашение, в то время как нападающий хочет выступать за москвичей только до конца сезона.

Последним клубом Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого форвард провел 4 матча и отметился голом в ворота стамбульского «Фенербахче». Ранее игрок выступал за «Спартак», «Зенит», «Ростов», «Томь» и «Арсенал».

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