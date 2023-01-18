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1 час назад

Тотти: «Дибала – феномен»

Евро-футбол.Ру

Легенда «Ромы» Франческо Тотти считает, что Пауло Дибала полностью оправдывает возложенные на него ожидания.

Тотти: «Дибала – феномен»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Аргентинец пополнил цвета римлян перед началом сезона на правах свободного агента. Ранее он выступал за «Ювентус».

«Пауло – феномен, и он постоянно доказывает это. Я рад, что в «Роме» есть такой игрок – город заслуживает футболиста такого калибра. Особенные игроки всегда выделяются на фоне остальных, и в случае с Дибалой это как раз так. Наблюдать за его выступлением в «Роме» – огромное удовольствие», – заявил в интервью Sportmediaset Тотти.

Пауло Дибала стал автором десяти голов и трёх результативных передач в 16 поединках за команду Жозе Моуринью.

Футбол,Франческо Тотти,
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