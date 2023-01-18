Тотти: «Дибала – феномен»

«Пауло – феномен, и он постоянно доказывает это. Я рад, что в «Роме» есть такой игрок – город заслуживает футболиста такого калибра. Особенные игроки всегда выделяются на фоне остальных, и в случае с Дибалой это как раз так. Наблюдать за его выступлением в «Роме» – огромное удовольствие», – заявил в интервью Sportmediaset Тотти.