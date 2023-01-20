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1 час назад

Названа сумма трансфера Карраско в «Барселону»

Евро-футбол.Руиещё 2

Бельгийский нападающий Янник Карраско близок к трансферу в каталонскую «Барселону». В настоящий момент он является футболистом мадридского «Атлетико».

Названа сумма трансфера Карраско в «Барселону»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Согласно сведениям портала Sport.es, «сине-гранатовые» могут приобрести бельгийца примерно за 20 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов.

За «Атлетико» Карраско выступает с осени 2020 года. В текущем сезоне нападающий принял участие в 23 поединках, записав на свой счет четыре забитых мяча и две голевые передачи. Срок действующего контракта игрока с мадридским грандом рассчитан до окончания сезона-2023/2024.

Футбол,Янник Карраско,
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