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1 час назад

Месси: «никогда не мог представить себе такого безумного празднования»

Илья Родин

Легендарный футболист Лионель Месси напомнил в социальных сетях, что прошел месяц после победы сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре. Он признался, что все еще не в состоянии поверить в то, что его мечты сбылись. Об этом пишет «Газета.Ru».

Месси: «никогда не мог представить себе такого безумного празднования»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Месси уточнил, что прошел месяц с момента финальной игры на чемпионате мира в Катаре. Он подчеркнул, что все еще не может поверить в победу.

По словам спортсмена, команда пережила поистине «прекрасное безумие» и в итоге подняла столь желанный кубок.

«Никогда не мог представить себе такого безумного празднования», - отметил Месси.

Он заметил, что прошел месяц с того времени, как аргентинцы все же стали чемпионами мира.

Напомним, что 18 декабря 2022 года национальная команда Аргентины победила сборную Франции и стала новым обладателем Кубка мира.

По итогам турнира, аргентинцы были признаны лучшими в трех категориях. Эксперты признали лучшим молодым игроком Энцо Фернандеса, лучшим игроком - Лионеля Месси, лучшим голкипером - Эмилиано Мартинеса.

Футбол,Лионель Месси,
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