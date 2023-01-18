Месси: «никогда не мог представить себе такого безумного празднования»

Легендарный футболист Лионель Месси напомнил в социальных сетях, что прошел месяц после победы сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре. Он признался, что все еще не в состоянии поверить в то, что его мечты сбылись. Об этом пишет «Газета.Ru».

Месси уточнил, что прошел месяц с момента финальной игры на чемпионате мира в Катаре. Он подчеркнул, что все еще не может поверить в победу.

По словам спортсмена, команда пережила поистине «прекрасное безумие» и в итоге подняла столь желанный кубок.

«Никогда не мог представить себе такого безумного празднования», - отметил Месси.

Он заметил, что прошел месяц с того времени, как аргентинцы все же стали чемпионами мира.

Напомним, что 18 декабря 2022 года национальная команда Аргентины победила сборную Франции и стала новым обладателем Кубка мира.