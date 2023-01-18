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1 час назад

Губерниев озвучил позицию по высоким зарплатам футболистов

Елена Прошина

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что считает зарплаты футболистов оправданными, потому что футболисты «и должны много зарабатывать». Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Губерниев озвучил позицию по высоким зарплатам футболистов
Фото: ТАССТАСС

«Я вот не пойму! Почему всякие бездельники считают, что футболисты зарабатывают несправедливо? Они же футболисты, футбол – дорогой, коммерческий вид спорта! Футболисты и должны много зарабатывать! И хорошо играть, что не всегда удаётся футболистам….» – написал Губерниев.

Он также призвал аудиторию перестать завидовать футболистам. По мнению Губерниева, футбол является единственным видом спорта, который может «вывести людей на улицы после больших побед».

Ранее Дмитрий Губерниев прокомментировал своё попадание в санкционный список Украины.

Футбол,Дмитрий Губерниев,
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