Гвардиола рассказал о планах на будущее после завершения карьеры

Наставник английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что он будет делать после завершения карьеры, передает The Independent.
"Я вернусь домой, в Барселону. Но тогда я уже буду в возрасте. Мои дети уже будут самостоятельными. И мы с женой, возможно, проведем целый год в отпуске в другом месте", - сказал Гвардиола.
Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года. Вместе с "горожанами" он стал четырехкратным чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, а также финалистом Лиги Чемпионов. Тренерскую карьеру Гвардиола начал в 2007 году в каталонской "Барселоне". С 2013 по 2016 год Гвардиола возглавлял мюнхенскую "Баварию".
Ранее наставник английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отказался возглавить сборную Бразилии. Федерация футбола Бразилии сделала запрос брату и агенту специалиста Пере Гвардиоле. Тренер заявил, что не заинтересован в предложении, отметив, что хочет продолжить работу в английской команде.