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48 минут назад

Кнолль назвала Роналду лучшим футболистом мира

Чемпионат.com

Хорватская болельщица Ивана Кнолль, которую многие назвали самой красивой фанаткой на чемпионате мира — 2022, назвала нападающего сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду лучшим футболистом мира.

Самая красивая фанатка на ЧМ-2022 назвала лучшего футболиста мира
Фото: СоцсетиСоцсети

В одной из социальных сетей ее подписчики задали ей вопрос, спросив, кого она считает лучшим игроком: аргентинца Лионеля Месси или француза Килиана Мбаппе. Модель не выбрала ни того, ни другого, заявив, что Роналду является лучшим игроком планеты прямо сейчас.

В данный момент Роналду не провёл ни одной игры в составе своего нового клуба. Товарищеский матч команды двух лучших клубов чемпионата Саудовской Аравии и «ПСЖ» запланирован на 19 января, начало в 20:00 мск.

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