Самая красивая фанатка на ЧМ-2022 назвала лучшего футболиста мира

Хорватская болельщица Ивана Кнолль, которую многие назвали самой красивой фанаткой на чемпионате мира — 2022, назвала нападающего сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду лучшим футболистом мира.

Фото: Соцсети Соцсети

В одной из социальных сетей ее подписчики задали ей вопрос, спросив, кого она считает лучшим игроком: аргентинца Лионеля Месси или француза Килиана Мбаппе. Модель не выбрала ни того, ни другого, заявив, что Роналду является лучшим игроком планеты прямо сейчас.