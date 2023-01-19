Президент РФС высказался о будущем Дзюбы

"Дзюба - не та фигура, чтобы говорить о повышенном интересе. Никакого повышенного интереса к нему нет. Мне нет никакой разницы, интересуется им кто-то или нет", - сказал Колосков.

"В первую очередь из-за негативных последствий после Турции. В России, может быть, есть клубы, которые нуждаются в его помощи", - добавил он.

Сейчас 34-летний Дзюба находится без команды. Он уже ранее выступал в Турции за клуб "Адана Демирспор" с августа 2022 года. 3 ноября его контракт с командой был расторгнут. Примечательно, что нападающий в день своего рождения дебютировал за клуб в матче третьего тура против "Фенербахче" и отметился забитым мячом. Всего 34-летний форвард сыграл четыре матча за "Адану", ни одного не провел полностью. Последний раз он появлялся на поле 7 октября.