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1 час назад

Колосков: никакого повышенного интереса к Дзюбе нет

Газета.Ru

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о будущем Артема Дзюбы, передает РИА Новости.

Президент РФС высказался о будущем Дзюбы
Фото: ТАССТАСС

"Дзюба - не та фигура, чтобы говорить о повышенном интересе. Никакого повышенного интереса к нему нет. Мне нет никакой разницы, интересуется им кто-то или нет", - сказал Колосков.

Также Колосков отметил, что Дзюбу не возьмут в иностранный клуб.

"В первую очередь из-за негативных последствий после Турции. В России, может быть, есть клубы, которые нуждаются в его помощи", - добавил он.

Сейчас 34-летний Дзюба находится без команды. Он уже ранее выступал в Турции за клуб "Адана Демирспор" с августа 2022 года. 3 ноября его контракт с командой был расторгнут. Примечательно, что нападающий в день своего рождения дебютировал за клуб в матче третьего тура против "Фенербахче" и отметился забитым мячом. Всего 34-летний форвард сыграл четыре матча за "Адану", ни одного не провел полностью. Последний раз он появлялся на поле 7 октября.

Ранее Леонид Гольдман, представитель нападающего Артема Дзюбы, заявил, что никто из окружения футболиста не давал комментариев о будущем спортсмена.

Футбол,Леонид Гольдман,Вячеслав Колосков,РФС,
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