Семин прокомментировал возможный уход Баринова из "Локомотива"

"Нужно ли "Локомотиву" пытаться сохранить Дмитрия? Ну если он твердо решил уйти, то удерживать нет никакого смысла. От этого всем будет только хуже", - сказал Семин.

Ранее СМИ сообщали, что "Локомотив" готов рассмотреть предложения о продаже Баринова за €15 млн. В нынешнем сезоне футболист сыграл 20 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Перед возобновлением сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) "Локомотив" находится на 14-й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 13 очков после 17 игр.