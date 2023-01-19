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50 минут назад

Семин о возможном уходе Баринова из "Локомотива" в "Бешикташ": нет смысла его удерживать

Газета.Ru

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин поделился мыслями о возможном переходе капитана красно-зеленых Дмитрия Баринова в турецкий "Бешикташ", передает "РБ Спорт".

Семин прокомментировал возможный уход Баринова из "Локомотива"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Нужно ли "Локомотиву" пытаться сохранить Дмитрия? Ну если он твердо решил уйти, то удерживать нет никакого смысла. От этого всем будет только хуже", - сказал Семин.

Ранее СМИ сообщали, что "Локомотив" готов рассмотреть предложения о продаже Баринова за €15 млн. В нынешнем сезоне футболист сыграл 20 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Перед возобновлением сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) "Локомотив" находится на 14-й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 13 очков после 17 игр.

Ранее бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин выразил сомнение в уровне иностранных игроков, выступающих за столичный клуб.

Футбол,Дмитрий Баринов,Юрий Семин,
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