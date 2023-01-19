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34 минуты назад

Мостовой об уходе Мевли из "Спартака": нет смысла держать иностранца в запасе

Газета.Ru

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой высказался об уходе из московского "Спартака" Михи Мевли, передает "РБ Спорт".

"Все нормально": Мостовой ответил на уход Мевли из "Спартака"
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

"Иностранца в сегодняшней ситуации держать не имеет смысла, если он сидит в запасе. Мевля и клуб договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию, так что все нормально", - сказал Мостовой.

Мевля перешел в "Спартак" в сентябре прошлого года из турецкого "Аланьяспор". В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он провел за клуб всего четыре матча, не отметившись результативными действиями.

Мевля известен в России по выступлениям за "Ростов", "Зенит" и "Сочи". В общей сложности он провел в РПЛ более 100 матчей. В 2016 году защитник дебютировал за национальную сборную своей страны.

Ранее бывший игрок московского "Спартака" Валерий Кечинов высказался о расторжении контракта красно-белых со словенским центральным защитником Михой Мевлей.

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