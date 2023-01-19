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1 час назад

«Манчестер Юнайтед» прервал пятиматчевую победную серию в АПЛ

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«Манчестер Юнайтед» упустил победу в перенесённом матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас». Встреча прошла на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне и завершилась вничью со счётом 1:1.

«Манчестер Юнайтед» прервал пятиматчевую победную серию в АПЛ
Фото: Getty ImagesGetty Images

Манкунианцы открыли счёт незадолго до перерыва — отличился Бруну Фернандеш. Лондонский клуб сумел спастись благодаря голу Майкла Олисе в добавленное ко второму тайму время.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» прервал победную серию в чемпионате Англии, состоявшую из пяти побед. До ничьей с «Кристал Пэлас» подопечные Эрика тен Хага обыграли «Фулхэм» (2:1), «Ноттингем» (3:0), «Вулверхэмптон» (1:0), «Борнмут» (3:0) и «Манчестер Сити» (2:1).

Набрав 39 очков, «МЮ» находится на третьей строчке. У «Кристал Пэлас» 23 очка и 12-я позиция.

Футбол,Манчестер Юнайтед,
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