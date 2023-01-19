«Манчестер Юнайтед» прервал пятиматчевую победную серию в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» упустил победу в перенесённом матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас». Встреча прошла на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне и завершилась вничью со счётом 1:1.

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Манкунианцы открыли счёт незадолго до перерыва — отличился Бруну Фернандеш. Лондонский клуб сумел спастись благодаря голу Майкла Олисе в добавленное ко второму тайму время.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» прервал победную серию в чемпионате Англии, состоявшую из пяти побед. До ничьей с «Кристал Пэлас» подопечные Эрика тен Хага обыграли «Фулхэм» (2:1), «Ноттингем» (3:0), «Вулверхэмптон» (1:0), «Борнмут» (3:0) и «Манчестер Сити» (2:1).