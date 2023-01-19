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57 минут назад

Акинфеев назвал лучшего футболиста в истории

Lenta.ruиещё 2

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев назвал аргентинца Лионеля Месси лучшим футболистом в истории. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Акинфеев назвал лучшего футболиста в истории
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я думаю, он всегда им и был. Не мне судить, но на протяжении всего времени, что он выступает на высочайшем уровне, Месси делал результат в невероятном стиле и в "Барселоне", и в ПСЖ», — поделился капитан столичного клуба.

Акинфеев отметил, что аргентинец показывает и доказывает, что является легендарным футболистом, и его очень трудно остановить.

Ранее французская газета L’Equipe признала Месси спортсменом года. Победитель определялся по итогам тайного голосования журналистов издания.

В 2022 году Месси вместе со сборной Аргентины одержал победу на чемпионате мира в Катаре. Он был был признан лучшим игроком турнира. Также в 2022 году Месси в составе ПСЖ стал чемпионом Франции.

Футбол,Игорь Акинфеев,Лионель Месси,
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