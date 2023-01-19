Акинфеев высказался о возможном переходе РФС в Азию

«Гимн Лиги чемпионов, конечно, не хотелось бы ни на что менять. Ладно еще я — поиграл и в ЛЧ, и в ЛЕ, и даже в Кубке УЕФА. Жалко ребят, которые сейчас попали в такую ситуацию, став ее заложниками», — цитирует Акинфеева «Спорт-Экспресс».