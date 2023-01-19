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26 минут назад

Акинфеев высказался о возможном переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию

Газета.Ru

Бывший голкипер сборной России по футболу, капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую футбольную конфедерацию.

Акинфеев высказался о возможном переходе РФС в Азию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Гимн Лиги чемпионов, конечно, не хотелось бы ни на что менять. Ладно еще я — поиграл и в ЛЧ, и в ЛЕ, и даже в Кубке УЕФА. Жалко ребят, которые сейчас попали в такую ситуацию, став ее заложниками», — цитирует Акинфеева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

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Ожидалось, что 30 декабря РФС примет решение относительно перехода в Азиатскую конфедерацию, однако в итоге исполком организации объявил о создании рабочей группы, которая проанализирует ситуацию и даст рекомендации о целесообразности ухода из УЕФА.

Ранее футболист петербургского «Зенита» Далер Кузяев поделился мнением об уходе Деяна Ловрена во французский «Лион». Хорват выступал за «Зенит» с 2020 года, перейдя из английского «Ливерпуля». Вместе с сине-бело-голубыми он дважды выигрывал чемпионат России.

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