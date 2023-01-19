Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+6° в 
USD 68.87EUR 74.59
Войти в почту
24 минуты назад

«Боруссия» Дортмунд избавится от трёх игроков

Евро-футбол.Ру

В дортмундской «Боруссии» назвали трех футболистов, с которыми расстанутся по завершении нынешнего сезона. Об этом стало известно журналистам Todomercadoweb.

Дортмундская «Боруссия» избавится от трех игроков
Фото: Euro-football.ruEuro-football.ru

Как информирует источник, в список «на выход» включены: защитники Рафаэл Геррейру, Феликс Пасслак, а также нападающий Антони Модест. С этими игроками немецкий топ-клуб не станет продлевать сотрудничество, они покинут команду в качестве свободных агентов летом.

После 15 туров чемпионата Германии «Боруссия» набрала 25 баллов и располагается на пятом месте в турнирной таблице. «Шмели» отстают от лидирующей «Баварии» на девять очков.

Футбол,Рафаэл Геррейру,Антони Модест,Феликс Пасслак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители