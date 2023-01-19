Гатти назвал самого важного игрока сборной Аргентины на ЧМ-2022

«Я считаю, что Эмилиано Мартинес был важнее на этом турнире, чем Месси. Вратарь спасал в важных моментах, побеждал в сериях пенальти. Именно Эмилиано решил и

Анхель ди Мария был самым важным звеном коллектива в нападении. Он делал больше всех и играл ради Месси. Как по мне, роль Лео не была основной», - передает слова Гатти El Chiringuito.