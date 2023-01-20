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37 минут назад

«Арсенал» договорился о трансфере защитника сборной Польши

Евро-футбол.Руиещё 2

«Арсенал» полностью согласовал трансфер защитника «Специи» Якуба Кивиора, сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Арсенал» договорился о трансфере защитника сборной Польши
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации источника, за 22-летнего поляка английский клуб заплатит 20 миллионов евро без учёта различных бонусов. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что интерес к Кивиору также проявляла дортмундская «Боруссия», предложившая за игрока сборной Польши 22 миллиона евро.

В нынешнем сезоне защитник провёл в составе «Специи» 20 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

На данный момент «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 47 очков в 18 турах. Своего ближайшего преследователя «Манчестер Сити» «канониры» опережают на пять баллов, при этом лондонцы имеют одну игру в запасе.

Футбол,Фабрицио Романо,
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