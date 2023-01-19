Футболист ЦСКА Медина не собирается покидать Россию зимой

Парагвайский полузащитник ЦСКА Хесус Медина заявил, что не собирается покидать команду в зимнее трансферное окно, при этом он не стал говорить, что будет летом.
ЦСКА в четверг обыграл «Оренбург» со счетом 1:0 на сборе в Абу Даби.
— Я счастлив и доволен всем, в клубе мне все помогают. Я сфокусирован на [игре за] ЦСКА, хочу успешно завершить сезон, как можно выше оказаться в таблице РПЛ. А дальше посмотрим, как будет.
Мы всегда ставим высокие цели, хотим стать чемпионами. Лидер оторвался далеко, но приложим усилия, чтобы оказаться как можно выше в таблице, — передает слова Медины корреспондент «Матч ТВ» в Абу Даби.
Медина перешел в ЦСКА в январе 2022 года, подписав контракт на три с половиной года. В нынешнем сезоне на счету 25 летнего парагвайца 16 матчей и шесть забитых мячей во всех турнирах.После 17 туров МИР РПЛ ЦСКА набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.