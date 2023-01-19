Василий Уткин рассказал о своем желании после ЧМ-22 в Катаре

Известный спортивный журналист Василий Уткин рассказал о желании вернуться к работе комментатором.

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«Мне почему-то захотелось после сезона стримов и чемпионата мира в Катаре покомментировать. На постоянной и профессиональной основе. Не знаю, получится или нет», — заявил Василий Уткин на своем YouTube-канале.

В мае 2017 года Уткин объявил, что прекращает работу на телевидении.

Василий Уткин — российский спортивный журналист и телекомментатор, теле- и радиоведущий, блогер, шоумен и актер. Получил известность как спортивный журналист, будучи ведущим телепередачи «Футбольный клуб».

Он является бывшим главным редактором спортивных каналов «НТВ-Плюс» (с 1 сентября 2010 по 31 августа 2015 года). С 1 ноября 2015 по 5 февраля 2016 года — сотрудник телеканала «Матч ТВ». С 3 марта 2016 года по 13 мая 2017 года — комментатор телеканала Eurosport.