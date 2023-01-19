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29 минут назад

В Сербии ответили на вопрос о трансфере Дзюбы

Lenta.ruиещё 2

Сербский журналист Зоран Ивкович ответил на вопрос о трансфере российского форварда Артема Дзюбы в один из клубов страны. Его слова приводит Sport24.

В Сербии ответили на вопрос о трансфере Дзюбы
Фото: ТАССТАСС

«Дзюба, несомненно, отличный футболист, но думаю, что на данный момент он не интересен сербским клубам. Сербская лига бедна и не может подписать себе игрока с такими запросами по зарплате», — рассказал Ивкович.

Он объяснил, что нанимать 34-летнего игрока с высокой зарплатой невыгодно, потому что в Сербии привыкли находить и развивать молодых спортсменов, чтобы в дальнейшем можно было их продать и заработать на этом.

17 января сообщалось, что клуб Российской премьер-лиги «Торпедо» остался единственным претендентом на Дзюбу. При этом футболист выразил готовность снизить финансовые требования.

С августа по ноябрь 2022 года Дзюба выступал за турецкий «Адана Демирспор». В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч. Футболист принял решение расторгнуть контракт с командой, так как не получал достаточного количества игрового времени.

Футбол,Торпедо,
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