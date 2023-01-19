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1 час назад

Уткин отреагировал на трансфер Мудрика в «Челси» за 100 млн евро

Евро-футбол.Ру

Блогер и журналист Василий Уткин высказался относительно недавнего перехода украинского полузащитника Михаила Мудрика из «Шахтёра» в лондонский «Челси». Английский клуб заплатил за 22-летнего футболиста 100 миллионов евро.

Журналист Уткин отреагировал на трансфер Мудрика в «Челси» за 100 млн евро
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«100 млн - это очень много. Я вообще не понимаю, как могут столько стоить услуги человека. Но это рыночная цена, потому что практически те же самые деньги «Арсенал» предлагал», - говорится в публикации Василия в социальных сетях.

Мудрик заключил с «пенсионерами» долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2031 года.

В текущем сезоне Михаил провел 12 матчей в УПЛ, записав на свой счет семь забитых мячей и семь голевых передач.

Футбол,Василий Уткин,
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