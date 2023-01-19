СМИ: «Реал» ищет замену Бензема, Модричу и двум крайним защитникам

«Реал» планирует усилить сразу несколько позиций в будущем.

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По данным As, мадридский клуб хочет подписать нападающего на замену Кариму Бензема, полузащитника на замену Луке Модричу и двух крайних защитников.

«Реал» точно продлит контракт с Бензема еще на сезон, однако клуб хочет, чтобы в команде появился новый основной нападающий. Зимой этот вопрос решать не будут, так как сейчас на рынке нет форварда, способного играть значительно лучше Бензема.

Руководство «Мадрида» разочаровало большое количество травм Карима на старте сезона. Также клуб смущает спад в статистике форварда – если в прошлом сезоне он забил 44 гола в 46 матчах и тратил в среднем по 70 минут на гол, то в этом сезоне у него 12 мячей в 19 играх, а на гол в среднем уходит по 134 минуты. Кроме того, в прошлом сезоне у Бензема было 15 результативных передач, а в этом – одна.

Модрич, которому в сентябре исполнится 38 лет, уже не может играть во всех матчах – ему необходимо дозировать нагрузку. После ЧМ-2022 полузащитник пока не может вернуться в лучшую форму.

Если «Мадрид» сможет подписать Джуда Беллингема следующим летом, то Модрич начнет играть вторичную роль в составе команды. Отмечается, что «Реал» уже общался с окружением Беллингема, но еще не начал переговоры с «Боруссией». Если трансфер состоится, то основными игроками полузащиты «Реала» в следующем сезоне будут Орельен Тчуамени, Джуд Беллингем и Тони Кроос.

Кроме того, «Реал» считает, что необходимо усилить как правый, так и левый фланг обороны. Карло Анчелотти не убеждает игра Ферлана Менди на левом фланге. Прошлым летом «Мадрид» был готов продать его, но не получил предложений. Альтернативные варианты на эту позицию – Начо, Давид Алаба и Тони Рюдигер. Все они не являются профильными левыми защитниками.