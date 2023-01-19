Стало известно, сколько «Спартак» заплатит за парагвайца Дуарте

Московский «Спартак» объявит о подписании Алексиса Дуарте из «Серро Портеньо» до 24 января. Красно-белые всё ещё не объявили о трансфере из-за удлинённых сроков по финансовым операциям для российских клубов, информирует телеграм-канал «Спартак КБ Телега».

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Согласно сведениям источника, «Спартак» заплатит за Дуарте € 3,8 млн. Напомним, ранее пресс-служба парагвайского клуба уже объявила о переезде своего игрока в Россию, но красно-белые пока что не делали никаких заявлений по этому поводу.