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33 минуты назад

Источник: «Спартак» заплатит за переход Дуарте € 3,8 млн

Чемпионат.com

Московский «Спартак» объявит о подписании Алексиса Дуарте из «Серро Портеньо» до 24 января. Красно-белые всё ещё не объявили о трансфере из-за удлинённых сроков по финансовым операциям для российских клубов, информирует телеграм-канал «Спартак КБ Телега».

Стало известно, сколько «Спартак» заплатит за парагвайца Дуарте
Фото: СоцсетиСоцсети

Согласно сведениям источника, «Спартак» заплатит за Дуарте € 3,8 млн. Напомним, ранее пресс-служба парагвайского клуба уже объявила о переезде своего игрока в Россию, но красно-белые пока что не делали никаких заявлений по этому поводу.

Всего за «Серро Портеньо» парагваец провёл 107 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол и сделал три результативные передачи. После 17 туров «Спартак» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на шесть очков. В первом матче после зимней паузы «Спартак» встретится с «Уралом». Игра состоится 5 марта.

Футбол,Зенит,Спартак,
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