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1 час назад

На ряде футбольных турниров судьи будут разъяснять решения VAR по ходу матчей

ТАССиещё 3

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на ежегодном собрании организации принял решение последовать рекомендациям футбольной и консультативной групп и опробовать на ряде турниров практику трансляции судьями своих решений, принятых на основании данных системы видеоассистента рефери (VAR). Об этом в четверг сообщает пресс-служба IFAB.

Судьи будут разъяснять решения VAR прямо во время матча
Фото: ТАССТАСС

Прямая трансляция судейских решений будет осуществляться как на стадионе, так и через вещательные компании. Новшество будет опробовано в течение 12 месяцев. Первым турниром, на котором оно будет использоваться, станет клубный чемпионат мира в Марокко, который пройдет с 1 по 11 февраля.

VAR была включена в Правила игры в футбол в 2018 году. Первым международным турниром национальных команд, на котором была использована система, стал Кубок конфедераций 2017 года, который прошел в России. В Российской премьер-лиге (РПЛ) VAR используется с сезона-2019/20.

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