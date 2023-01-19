Судьи будут разъяснять решения VAR прямо во время матча

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на ежегодном собрании организации принял решение последовать рекомендациям футбольной и консультативной групп и опробовать на ряде турниров практику трансляции судьями своих решений, принятых на основании данных системы видеоассистента рефери (VAR). Об этом в четверг сообщает пресс-служба IFAB.

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Прямая трансляция судейских решений будет осуществляться как на стадионе, так и через вещательные компании. Новшество будет опробовано в течение 12 месяцев. Первым турниром, на котором оно будет использоваться, станет клубный чемпионат мира в Марокко, который пройдет с 1 по 11 февраля.