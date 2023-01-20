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1 час назад

"Ювентус" обыграл "Монцу" и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

Газета.Ruиещё 4

Завершилась встреча 1/8 финала Кубка Италии по футболу между "Ювентусом" и "Монцей". Встреча, прошедшая на стадионе "Альянц — Ювентус" в Турине, завершилась победой "Ювентуса" со счетом 2:1. На восьмой минуте матча форвард "Ювентуса" Мойзе Кин открыл счет.

"Ювентус" обыграл "Монцу" и вышел в четвертьфинал Кубка Италии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В середине первой половины игры полузащитник "Монцы" Маттиа Валоти сравнял счет на табло. Итальянский нападающий Федерико Кьеза отличился на 78-й минуте и принес туринской команде победу в матче. Таким образом, "Ювентус" вышел в четвертьфинал Кубка Италии. На этой стадии также сыграют Интер", "Торино", "Фиорентина", "Рома", "Кремонезе", "Аталанта" и "Лацио", с которым "Ювентус" проведет кубковую встречу 1 февраля. Ранее издание La Gazzetta dello Sport опубликовала опрос среди фанатов "Ювентуса", в котором болельщики должны были выбрать замену главному тренеру туринской команды Массимилиано Аллегри.

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