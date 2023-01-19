СМИ: самого титулованного футболиста в истории Дани Алвеса арестуют по делу о насилии

ТАСС, 19 января. Трехкратный победитель Лиги чемпионов бразильский футболист Дани Алвес 20 января будет арестован и допрошен по делу о сексуальном насилии. Об этом в четверг сообщает телеканал Antenna-3.

Фото: ТАСС ТАСС

Ранее суд начал следственные действия по делу о предполагаемом сексуальном насилии, якобы совершенном футболистом в отношении женщины на дискотеке в Барселоне в конце декабря 2022 года. Алвес и его окружение отвергают все обвинения.

По информации телеканала, Алвес 20 января будет арестован и немедленно допрошен, после чего прокурор примет решение о мере пресечения для футболиста.