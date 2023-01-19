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42 минуты назад

СМИ: самый титулованный футболист в истории Дани Алвес будет арестован по делу о насилии

ТАСС

ТАСС, 19 января. Трехкратный победитель Лиги чемпионов бразильский футболист Дани Алвес 20 января будет арестован и допрошен по делу о сексуальном насилии. Об этом в четверг сообщает телеканал Antenna-3.

СМИ: самого титулованного футболиста в истории Дани Алвеса арестуют по делу о насилии
Фото: ТАССТАСС

Ранее суд начал следственные действия по делу о предполагаемом сексуальном насилии, якобы совершенном футболистом в отношении женщины на дискотеке в Барселоне в конце декабря 2022 года. Алвес и его окружение отвергают все обвинения.

По информации телеканала, Алвес 20 января будет арестован и немедленно допрошен, после чего прокурор примет решение о мере пресечения для футболиста.

Алвесу 39 лет, с июля 2022 года он выступает за мексиканский клуб "Пумас". Ранее он играл за бразильские "Баию" и "Сан-Паулу", итальянский "Ювентус", французский ПСЖ, испанские "Севилью" и "Барселону". Защитник является самым титулованным футболистом в истории, в его активе 43 трофея. Алвес становился шестикратным чемпионом Испании, двукратным чемпионом Франции, чемпионом Италии, три раза побеждал в Лиге чемпионов, дважды - в Кубке УЕФА, трижды - в Суперкубке УЕФА. В составе сборной Бразилии он по два раза выиграл Кубок конфедераций (2009, 2013) и Кубок Америки (2007, 2019), а также стал олимпийским чемпионом (2021).

Футбол,УЕФА,
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