Стала известна зарплата Троссара в «Арсенале»

Стоимость трансфера бельгийца – около 30 млн евро. Клубы уже согласовали сделку, а сам 28-летний игрок договорился с «канонирами» об условиях контракта. Официально переход будет оформлен в пятницу, докладывает журналист Сами Мокбель. Зарплата футболиста в «Арсенале» составит чуть более 100 тысяч евро в неделю.