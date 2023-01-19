СМИ: в давке футбольных болельщиков в Ираке погиб один человек

Один человек погиб, 60 получили травмы в результате давки, которая произошла в четверг возле спортивного стадиона в иракском городе Басра, где должен был состояться финальный матч кубка Персидского залива между сборными Ирака и Омана. Об этом сообщил информационный портал SHAFAQ News со ссылкой на источник в службе безопасности.

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По его информации, давка произошла возле стадиона в многотысячной толпе болельщиков, стремящихся попасть на матч. Источник уточнил, что ворота стадиона были открыты только для имеющих при себе входные билеты фанатов.

Как передает телеканал Al Arabiya, проведение матча, который был запланирован на 19:00 мск, отложено.