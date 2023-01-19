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20 минут назад

ИФАБ изменит правила футбола из-за скандального гола Месси в финале ЧМ-2022

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Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) намерен изменить одно из основополагающих правил футбола. Изменения коснутся правила под номером 3 — «Игроки».

Из-за скандального гола Месси в финале ЧМ-2022 изменят правила футбола
Фото: BetassistBetassist

Как сообщает «Спорт-экспресс», ИФАБ внесёт уточнение правил из-за скандального эпизода из финала ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции (3:3, 4:2 — по пенальти).

Месси угодил в скандал после победы на ЧМ-2022

В организации хотят прописать в правилах, что взятие ворот не будет отменяться, если в составе одной из команд на поле оказалось больше допустимого числа футболистов. В новой трактовке правило отмена гола будет действовать лишь в том случае, если лишний игрок/игроки каким-то образом повлияли на происходящее на поле.

Отметим, что в финале ЧМ в Катаре капитан и нападающий аргентинцев Лионель Месси стал автором забитого мяча во втором дополнительном тайме. Однако во время удара 35-летнего аргентинца на поле находились сразу 13 футболистов «альбиселесте» (некоторые запасные выбежали со скамейки запасных, начав раньше времени радоваться взятию ворот). Таким образом, формально было нарушено правило, и судья имел право отменить этот гол.

Футбол,Лионель Месси,
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