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26 минут назад

«Ради себя он обвинит кого хотите». Бывший тренер «Спартака» жестко ответил Юрану

Спорт день за днем

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов в разговоре со «Спорт День за Днем» отреагировал на обвинения со стороны Сергея Юрана.

Бывший тренер «Спартака» жестко ответил Юрану
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

– Вам не было обидно было слышать слова Сергея Юрана, который в открытую назвал вас виновным в истории с бромантаном?

– Я хорошо знаю Юрана. Это человек, который может говорить все, что угодно, ради своей выгоды. Ради себя он обвинит кого хотите. Обижаться? Ну какой в этом смысл? Каждый выбирает свой путь для достижения целей. У кого-то нормальный путь, кто-то за счет другого человека хочет пропиариться и пойти. Юран выбрал такой путь. Он по жизни такой человек.

В июне 2003 года Чернышов возглавил «Спартак» после ухода Романцева, а Юран стал помощником главного тренера. Спустя три месяца оба специалиста покинули московский клуб.

В январе 2004 года полузащитника красно-белых Егора Титова дисквалифицировали на год: в его допинг-пробе был обнаружен бромантан. В интервью «Спорт-Экспрессу» Юран заявил, что именно Чернышов инициировал применение запрещенного препарата.

Андрей Чернышов стал гостем рубрики «Гость на выходные», которая возвращается в нашем издании. Полное интервью читайте завтра на сайте «Спорт День за Днем».

Футбол,Сергей Юран,Андрей Чернышов,Егор Титов,Спартак,
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