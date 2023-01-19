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21 минуту назад

СМИ обнаружили документ, по которому «Ювентус» должен выплатить Роналду почти €20 млн

Матч ТВ

Итальянские СМИ обнаружили документ, в соответствии с которым «Ювентус» должен дополнительно выплатить Криштиану Роналду почти 20 миллионов евро.

СМИ обнаружили документ, по которому «Ювентус» должен выплатить Роналду почти €20 млн
Фото: Матч ТВМатч ТВ

La Gazzetta dello Sport опубликовала копию документа, который был найден полицией в офисе адвоката Федерико Рестано в Турине 23 марта 2022 года во время обыска, проведенного прокуратурой.

Утверждается, что это документ, который теоретически не должен существовать. Согласно перехваченному звонку с участием главы юридического отдела «Ювентуса» Чезаре Габазио, существовало соглашение об отсрочке платежа в размере 19,6 млн евро в качестве остаточного долга, который «Ювентус» накопил перед португальцем до его перехода в «Манчестер Юнайтед». Это долг, который, по мнению следователей, никогда не был отражен в бюджете.

Документ был подписан управляющим директором «Ювентуса» Фабио Паратичи, который сейчас работает в английском «Тоттенхэме».

В документе говорится, что «Ювентус» пообещал выплатить дополнительное обязательство до 31 июля 2021 года, а также отмечается, что в случае перехода форварда в другой клуб выплата также должна быть частично произведена.Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год, а затем подписал контракт с «МЮ». В ноябре пятикратный обладатель «Золотого мяча» покинул английский клуб, а в декабре перешел в саудовский «Аль Наср».

Футбол,Фабио Паратичи,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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