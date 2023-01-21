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59 минут назад

Сёмин отреагировал на уход Керка из «Локомотива»

Евро-футбол.Руиещё 1

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал приостановку сотрудничества между нападающим Джирано Керком и «железнодорожниками».

Семин отреагировал на уход Керка из «Локомотива»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Об этом пункте все давно знали. Если у них будут предложения, они будут уходить. Это касается всех иностранцев, не только тех, кто играет в «Локомотиве», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-экспресса».

Ранее стало известно, что 27-летний нидерландский форвард продолжит карьеру в бельгийском «Антверпене».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Джирано принял участие в 17 поединках, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Футбол,Юрий Семин,
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