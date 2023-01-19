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16 минут назад

Россия оказалась ниже Замбии и Гондураса в рейтинге лучших футбольных лиг мира

Lenta.ru

Российская премьер-лига (РПЛ) заняла 80-е место в рейтинге лучших футбольных лиг мира по итогам 2022 года. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Россия оказалась ниже Замбии и Гондураса в рейтинге лучших футбольных лиг мира
Фото: ТАССТАСС

По сравнению с 2021 годом РПЛ опустилась на 44 позиции. Россию в рейтинге опередили Нигерия, Белоруссия, Замбия, а также Гондурас и Никарагуа.

На первом месте рейтинга оказалась бразильская Серия А. Вслед за ней расположилась Английская премьер-лига. Замыкает тройку сильнейших испанская Ла Лига.

28 февраля прошлого года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,
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