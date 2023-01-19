РПЛ оказалась ниже лиг Замбии и Гондураса в рейтинге

Российская Премьер-Лига (РПЛ) по итогам 2022 года опустилась на 80-е место в рейтинге лучших футбольных лиг мира. Данный рейтинг составила Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).
Отметим, что по сравнению с прошлой публикацией рейтинга РПЛ потеряла сразу 44 места в рейтинге. В 2021 году элитный дивизион российского футбола располагался на 36-м месте. Интересно, что, по мнению IFFHS, Россию в рейтинге опередили в том числе чемпионаты Беларуси, Нигерии, Замбии, Гондураса и Никарагуа.
Лидером рейтинга оказалась бразильская Серия А. Сразу за ней расположилась английская Премьер-лига, а тройку сильнейших замкнула испанская Ла Лига.
Данное падение России в рейтинге может быть связано с тем, что 28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА ввели санкции в отношении российского футбола, запретив сборным и клубам из России принимать участие в международных турнирах.