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33 минуты назад

РПЛ оказалась ниже чемпионатов Замбии и Гондураса в рейтинге лучших футбольных лиг мира

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Российская Премьер-Лига (РПЛ) по итогам 2022 года опустилась на 80-е место в рейтинге лучших футбольных лиг мира. Данный рейтинг составила Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).

РПЛ оказалась ниже лиг Замбии и Гондураса в рейтинге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отметим, что по сравнению с прошлой публикацией рейтинга РПЛ потеряла сразу 44 места в рейтинге. В 2021 году элитный дивизион российского футбола располагался на 36-м месте. Интересно, что, по мнению IFFHS, Россию в рейтинге опередили в том числе чемпионаты Беларуси, Нигерии, Замбии, Гондураса и Никарагуа.

Лидером рейтинга оказалась бразильская Серия А. Сразу за ней расположилась английская Премьер-лига, а тройку сильнейших замкнула испанская Ла Лига.

Данное падение России в рейтинге может быть связано с тем, что 28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА ввели санкции в отношении российского футбола, запретив сборным и клубам из России принимать участие в международных турнирах.

Футбол,УЕФА,
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