Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 68.87EUR 74.59
Войти в почту
1 час назад

В ФИФА заявили, что не получали информации по переименованию арены в России в честь Пеле

ТАСС

Международная федерация футбола (ФИФА) не получала информации от Российского футбольного союза (РФС) по переименованию стадиона в России в честь трехкратного чемпиона мира бразильца Пеле. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ФИФА.

В ФИФА заявили, что не получали информации по переименованию арены в России в честь Пеле
Фото: ТАССТАСС

Пеле умер 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет. На гражданской панихиде с Пеле 2 января на стадионе бразильского клуба "Сантос" в одноименном городе штата Сан-Паулу присутствовал президент ФИФА Джанни Инфантино. Он сообщил, что ФИФА обсуждает с членами других футбольных организаций возможность переименования как минимум одного стадиона в каждой стране в честь Пеле.

"Большое спасибо за проверку. Поскольку мы не получили никакой информации по этому вопросу, просим вас в первую очередь обратиться в РФС", - сообщили в пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос о том, ведутся ли между организацией и РФС переговоры о переименовании стадиона в России в честь Пеле и на какой стадии они находятся.

На данный момент в Колумбии, Гвинее-Бисау и Кабо-Верде стадионы были переименованы в честь Пеле.

Пеле (настоящее имя - Эдсон Арантис ду Насименту) - единственный игрок, трижды выигравший чемпионат мира (1958, 1962, 1970). Пеле был неоднократно признан лучшим футболистом XX века по версиям спортивных СМИ, его включали в различные символические сборные столетия.

Футбол,Джанни Инфантино,РФС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители