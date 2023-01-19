В ФИФА заявили, что не получали информации по переименованию арены в России в честь Пеле

Международная федерация футбола (ФИФА) не получала информации от Российского футбольного союза (РФС) по переименованию стадиона в России в честь трехкратного чемпиона мира бразильца Пеле. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ФИФА.

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Пеле умер 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет. На гражданской панихиде с Пеле 2 января на стадионе бразильского клуба "Сантос" в одноименном городе штата Сан-Паулу присутствовал президент ФИФА Джанни Инфантино. Он сообщил, что ФИФА обсуждает с членами других футбольных организаций возможность переименования как минимум одного стадиона в каждой стране в честь Пеле.

"Большое спасибо за проверку. Поскольку мы не получили никакой информации по этому вопросу, просим вас в первую очередь обратиться в РФС", - сообщили в пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос о том, ведутся ли между организацией и РФС переговоры о переименовании стадиона в России в честь Пеле и на какой стадии они находятся.

На данный момент в Колумбии, Гвинее-Бисау и Кабо-Верде стадионы были переименованы в честь Пеле.