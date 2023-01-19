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56 минут назад

Российский футбольный союз обсуждает варианты увековечивания имени Пеле

ТАССиещё 1

Российский футбольный союз (РФС) обсуждает с ветеранами российского футбола варианты увековечивания имени трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле. Об этом ТАСС в четверг сообщили в службе коммуникаций РФС.

Российский футбольный союз обсуждает варианты увековечивания имени Пеле
Фото: ТАССТАСС

"РФС обсуждает варианты того, как можно увековечить память Пеле в России. По итогам обсуждения, в котором участвуют ветераны российского футбола, выходившие на поле с великим бразильцем, будет принято окончательное решение", - сообщили ТАСС в службе коммуникаций РФС.

Пеле умер 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет. На гражданской панихиде с Пеле 2 января на стадионе бразильского клуба "Сантос" в одноименном городе штата Сан-Паулу присутствовал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Он сообщил, что ФИФА обсуждает с членами других футбольных организаций возможность переименования как минимум одного стадиона в каждой стране в честь Пеле. Ранее в четверг в пресс-службе ФИФА сообщили ТАСС, что не получали информации от РФС по переименованию стадиона в России в честь Пеле.

Пеле (настоящее имя - Эдсон Арантис ду Насименту) - единственный игрок, трижды выигравший чемпионат мира (1958, 1962, 1970). Пеле был неоднократно признан лучшим футболистом XX века по версиям спортивных СМИ, его включали в различные символические сборные столетия.

Футбол,Джанни Инфантино,РФС,
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