Украинский тренер может быть пожизненно дисквалифицирован за работу в Херсоне

Украинский тренер и бывший футболист Сергей Шевченко может быть пожизненно дисквалифицирован за свою работу в Херсоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное СМИ.

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Уточняется, что летом 2022 года Шевченко возглавил футбольный клуб «Фрегат», который был создан на базе херсонского клуба «Кристалл». Ранее Шевченко работал с футбольными клубами «Таврия», «Нефтяник», «Севастополь», «Николаев», «Кристалл». Кроме того, тренер также работал в российском футбольном клубе «Сахалин».