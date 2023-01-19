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1 час назад

Украинский тренер может быть пожизненно дисквалифицирован за работу в Херсоне

Елена Прошина

Украинский тренер и бывший футболист Сергей Шевченко может быть пожизненно дисквалифицирован за свою работу в Херсоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное СМИ.

Украинский тренер может быть пожизненно дисквалифицирован за работу в Херсоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что летом 2022 года Шевченко возглавил футбольный клуб «Фрегат», который был создан на базе херсонского клуба «Кристалл». Ранее Шевченко работал с футбольными клубами «Таврия», «Нефтяник», «Севастополь», «Николаев», «Кристалл». Кроме того, тренер также работал в российском футбольном клубе «Сахалин».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский принял решение о том, чтобы лишить гражданства страны политика Виктора Медведчука.

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