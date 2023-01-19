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33 минуты назад

Назван футбольный клуб с самым высоким доходом в мире

Lenta.ruиещё 2

Консалтинговая компания Deloitte назвала футбольные клубы, показавшие самые высокие доходы в сезоне-2021/2022. Рейтинг представлен на сайте организации.

Назван футбольный клуб с самым высоким доходом в мире
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Второй год подряд мировой рейтинг возглавил «Манчестер Сити». Доход команды составил 731 миллион евро, что на 66 миллионов больше, чем в предыдущем сезоне. Второе место сохранил мадридский «Реал», получивший 713,8 миллиона евро. Замкнул тройку лучших английский «Ливерпуль» с показателем в 701,7 миллиона.

Общий доход 20 клубов, попавших в рейтинг, составил 9,2 миллиарда евро. Таким образом, по сравнению с прошлым годом сумма увеличилась на 13 процентов.

В рейтинге не оказалось ни одного российского клуба. В прошлом сезоне единственным представителем России был «Зенит». Петербургская команда тогда заняла 19-е место с доходом в 212 миллионов евро.

Футбол,Реал,Зенит,
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