Смолов может продолжить карьеру в турецком клубе

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Смолов в составе московского клуба сыграл 20 матчей, записал на свой счет девять голов и пять результативных передач.

В своей карьере Смолов играл за такие российские клубы как "Динамо", "Анжи", "Урал", "Краснодар", "Локомотив". Также он пробовал свои силы в зарубежных чемпионатах: в 2010 году ездил в аренду в нидерландский "Фейеноорд", а в 2020 году также на правах аренды выступал за испанскую "Сельту".