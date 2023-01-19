Смолов может продолжить карьеру в турецком клубе

Российский нападающий московского "Динамо" Федор Смолов может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает "Чемпионат.com".
По информации источника, российским футболистом заинтересовался турецкая команда "Истанбул Башакшехир".
Сообщается, что клуб сделал предложение Смолову в виде контрактного соглашения до 2025 года.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Смолов в составе московского клуба сыграл 20 матчей, записал на свой счет девять голов и пять результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость трансфера российского игрока в €5 млн.
В своей карьере Смолов играл за такие российские клубы как "Динамо", "Анжи", "Урал", "Краснодар", "Локомотив". Также он пробовал свои силы в зарубежных чемпионатах: в 2010 году ездил в аренду в нидерландский "Фейеноорд", а в 2020 году также на правах аренды выступал за испанскую "Сельту".
Ранее сообщалось, что капитан московского "Динамо" Даниил Фомин поделился мнением о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола.