Футболист погиб в кораблекрушении в возрасте 25 лет

Защитник американского клуба «Шарлотт» Антон Уолкс скончался в возрасте 25 лет в результате крушения лодки. Об этом сообщает Daily Mail.

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По данным издания, Уолкса обнаружили после крушения двух лодок в среду, 18 января. Футболист находился в бессознательном состоянии. Пожарно-спасательная служба Майами сделала Уолксу сердечно-легочную реанимацию и доставила в больницу. Рано утром 19 января он скончался.

«Мы глубоко опечалены тем, что сегодня утром трагически скончался Антон Уолкс. Да упокоится он с миром», — отметили в пресс службе «Шарлотт».

Футболист перешел в клуб в декабре 2021 году. Он провел за команду 21 игру. При этом карьеру он начинал в академии «Тоттенхэма» в Англии.