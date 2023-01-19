Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+6° в 
USD 68.85EUR 74.41
Войти в почту
31 минуту назад

Скончался воспитанник «Тоттенхэма» Уолкс

Елена Прошина

Защитник американского клуба «Шарлотт» Антон Уолкс скончался в возрасте 25 лет в результате крушения лодки. Об этом сообщает Daily Mail.

Футболист погиб в кораблекрушении в возрасте 25 лет
Фото: соцсетисоцсети

По данным издания, Уолкса обнаружили после крушения двух лодок в среду, 18 января. Футболист находился в бессознательном состоянии. Пожарно-спасательная служба Майами сделала Уолксу сердечно-легочную реанимацию и доставила в больницу. Рано утром 19 января он скончался.

«Мы глубоко опечалены тем, что сегодня утром трагически скончался Антон Уолкс. Да упокоится он с миром», — отметили в пресс службе «Шарлотт».

Футболист перешел в клуб в декабре 2021 году. Он провел за команду 21 игру. При этом карьеру он начинал в академии «Тоттенхэма» в Англии.

У Уолкса осталась маленькая дочь Айла.

Футбол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители