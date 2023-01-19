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1 час назад

Роналду и Месси сыграют с первых минут в матче между сборной Эр-Рияда и "ПСЖ"

Газета.Ru

Сборная Эр-Рияда и французский "Пари Сен-Жермен" объявили стартовые составы команд на товарищеский матч. Встреча пройдет на стадионе "Кинг Фахд" в столице Саудовской Аравии.

Роналду и Месси сыграют с первых минут в матче между сборной Эр-Рияда и "ПСЖ"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Начало в 20.00 по московскому времени.

В составах команд появятся две главные футбольные звезды последних лет — за сборную Эр-Рияда сыграет португальский нападающий Криштиану Роналду, а за парижский клуб — аргентинский форвард Лионель Месси. Сборная Эр-Рияда: Оспина, Гонсалес, Аль-Болеахи, Конан, Аль-Бурайк, Куэльяр, Талиска, Аль-Жувайл, Игало, Марега, Роналду. "ПСЖ": Навас, Бернат, Хакими, Рамос, Битшиабу, Витинья, Санчеш, Солер, Неймар, Мбаппе, Месси.

Роналду выведет на поле сборную Эр-Рияда в качестве капитана команды. В СМИ ранее появилась информация, что "ПСЖ" заработает более €10 млн за матч с саудовскими звездами.

Ранее бывший футболист и тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин заявил, что на данный момент Лионель Месси сильнее Криштиану Роналду.

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