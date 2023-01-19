Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+8° в 
USD 68.85EUR 74.41
Войти в почту
1 час назад

Российский голкипер получил предложение из МЛС

Евро-футбол.Ру

Российский голкипер Никита Хайкин получил предложение от клуба из МЛС – «Ванкувер Уайткэпс», об этом сообщает норвежский портал Nettavisen.no. Уточняется, что голкипер сейчас находится в Испании в городе Марбелья, там канадский клуб как раз проводит сбор.

Российский голкипер получил предложение из МЛС
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Напомним, что в конце прошлого года Хайкин покинул один из сильнейших клубов Норвегии – «Будё-Глимт». В составе этой норвежской команды россиянин дважды завоёвывал титул чемпиона этой богатой скандинавской страны и поиграл в еврокубках. Всего 28-летний Хайкин провёл за норвежцев порядка 120 матчей.

Стоимость голкипера, по данным Transfermarkt – 1,5 млн евро.

Футбол,Никита Хайкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители