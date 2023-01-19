Российский голкипер получил предложение из МЛС

Российский голкипер Никита Хайкин получил предложение от клуба из МЛС – «Ванкувер Уайткэпс», об этом сообщает норвежский портал Nettavisen.no. Уточняется, что голкипер сейчас находится в Испании в городе Марбелья, там канадский клуб как раз проводит сбор.

Напомним, что в конце прошлого года Хайкин покинул один из сильнейших клубов Норвегии – «Будё-Глимт». В составе этой норвежской команды россиянин дважды завоёвывал титул чемпиона этой богатой скандинавской страны и поиграл в еврокубках. Всего 28-летний Хайкин провёл за норвежцев порядка 120 матчей.