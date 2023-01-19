«Торпедо» принял решение в отношении Дзюбы

Московский ФК «Торпедо» принял решение не подписывать контракт с российским футболистом Артемом Дзюбой. Об этом пишет портал «РБ Спорт» со ссылкой на источник.
Отмечается, что это решение было принято в четверг, 19 января.
Источник пояснил, что московский клуб намеревается провести переговоры о трансфере других кандидатов, с тем, чтобы усилить атакующую линию.
Собеседник портала уточнил, что 34-летний нападающий может продолжить карьеру в одном из клубов Саудовской Аравии, Турции или ОАЭ.
Кроме того, у Дзюбы может появиться вариант в одном из российских клубов до конца трансферного окна.
Напомним, что после сезона-2021/22 Артем Дзюба покинул петербургский «Зенит» в статусе свободного агента. В августе 2022 года он заключил контракт с клубом турецкой Суперлиги «Адана Демирспор», в ноябре покинул его.