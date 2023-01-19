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50 минут назад

«Торпедо» принял решение в отношении Дзюбы

Илья Родин

Московский ФК «Торпедо» принял решение не подписывать контракт с российским футболистом Артемом Дзюбой. Об этом пишет портал «РБ Спорт» со ссылкой на источник.

«Торпедо» принял решение в отношении Дзюбы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что это решение было принято в четверг, 19 января.

Источник пояснил, что московский клуб намеревается провести переговоры о трансфере других кандидатов, с тем, чтобы усилить атакующую линию.

Собеседник портала уточнил, что 34-летний нападающий может продолжить карьеру в одном из клубов Саудовской Аравии, Турции или ОАЭ.

Кроме того, у Дзюбы может появиться вариант в одном из российских клубов до конца трансферного окна.

Артём Дзюба согласен на понижение зарплаты ради перехода в «Торпедо»

Напомним, что после сезона-2021/22 Артем Дзюба покинул петербургский «Зенит» в статусе свободного агента. В августе 2022 года он заключил контракт с клубом турецкой Суперлиги «Адана Демирспор», в ноябре покинул его.

Футбол,Артем Дзюба,Торпедо,Зенит,
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