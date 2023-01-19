«Торпедо» принял решение в отношении Дзюбы

Московский ФК «Торпедо» принял решение не подписывать контракт с российским футболистом Артемом Дзюбой. Об этом пишет портал «РБ Спорт» со ссылкой на источник.

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Отмечается, что это решение было принято в четверг, 19 января.

Источник пояснил, что московский клуб намеревается провести переговоры о трансфере других кандидатов, с тем, чтобы усилить атакующую линию.

Собеседник портала уточнил, что 34-летний нападающий может продолжить карьеру в одном из клубов Саудовской Аравии, Турции или ОАЭ.

Кроме того, у Дзюбы может появиться вариант в одном из российских клубов до конца трансферного окна.