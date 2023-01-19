Роналду и Месси отличились в матче против друг друга

Нападающий ФК «Аль-Наср» португалец Криштиану Роналду впервые отличился после переезда в Саудовскую Аравию. Футболист сделал дубль в товарищеском матче звезд своего клуба и команды «Аль-Хилаль» против французского «ПСЖ».

Фото: ФК "ПСЖ" ФК "ПСЖ"

На 34-й минуте матча Роналду реализовал пенальти, который сам же и заработал. На нем сфолил вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас. В самом конце первого тайма он оформил дубль.

Вместе с тем, голы Криштиану не помогли сборной Эр-Рияда победить «ПСЖ». Встреча, проходившая на стадионе «Кинг Фахд», завершилась со счётом 5:3.

Уточняется, что этот матч может стать одним из последних в истории, в котором друг против друга сыграли легендарные футболисты Лионель Месси, защищающий цвета «ПСЖ», и Роналду.

Месси также отметился в этой игре. Он забил гол на третьей минуте с передачи Неймара.