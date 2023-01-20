"Бешикташ" сделал "Локомотиву" улучшенное предложение по трансферу Баринова

Турецкий футбольный клуб "Бешикташ" сделал новое предложение московскому "Локомотиву" по поводу трансфера полузащитника Дмитрия Баринова на улучшенных условиях, сообщает "РБ Спорт".
По информации издания, турецкая команда теперь предлагает за игрока железнодорожников €4 млн плюс бонусы.
При этом "Бешикташ" прорабатывает запасной вариант по игроку из чемпионата Турции на случай, если переход Баринова не будет осуществлен. СМИ ранее сообщали, что "Локомотив" готов рассмотреть предложения о продаже Баринова за €15 млн.
В нынешнем сезоне футболист сыграл 20 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Перед возобновлением сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) "Локомотив" находится на 14-й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 13 очков после 17 игр.
Ранее двукратный бронзовый призер зимних Олимпийских игр в Пекине по лыжным гонкам Александр Терентьев опроверг слухи о конфликте с лидером сборной России, трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым на Играх-2022.