"Бешикташ" сделал "Локомотиву" улучшенное предложение по трансферу Баринова

Турецкий футбольный клуб "Бешикташ" сделал новое предложение московскому "Локомотиву" по поводу трансфера полузащитника Дмитрия Баринова на улучшенных условиях, сообщает "РБ Спорт".

Фото: РИА Новости РИА Новости

По информации издания, турецкая команда теперь предлагает за игрока железнодорожников €4 млн плюс бонусы.

При этом "Бешикташ" прорабатывает запасной вариант по игроку из чемпионата Турции на случай, если переход Баринова не будет осуществлен. СМИ ранее сообщали, что "Локомотив" готов рассмотреть предложения о продаже Баринова за €15 млн.

В нынешнем сезоне футболист сыграл 20 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Перед возобновлением сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) "Локомотив" находится на 14-й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 13 очков после 17 игр.