Экс-футболистка «Арсенала» рассказала об угрозах во время ЧМ-2018 в России

Бывшая футболистка «Арсенала» Алекс Скотт заявила, что российский таксист угрожал ей убийством во время чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщает talkSPORT со ссылкой на автобиографию экс-спортсменки.

Девушка приехала в Россию в качестве эксперта BBC. В один из дней она возвращалась в гостиницу после встречи с подругой и вызвала такси через мобильное приложение Uber.

«Сегодня вечером я не отвезу тебя домой. Ты поедешь со мной. Таких девушек, как ты, я убиваю», — вспоминает она слова водителя.

Скотт рассказала мужчине, что на следующий день должна встретиться с президентом России Владимиром Путиным, и пригрозила наказанием в случае, если с ней что-то случится. В качестве доказательства своих слов она показала ему фотографии с президентом, сделанные во время визита в Кремль. Таксист привез ее к отелю и попытался поцеловать.

Скотт — бронзовый призер чемпионата мира 2015 года и серебряный призер чемпионата Европы 2009 года в составе женской сборной Англии. Она также известна по выступлениям за «Бирмингем Сити» и «Арсенал», с которым выиграла Лигу чемпионов среди женщин в 2007 году.