Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+8° в 
USD 68.85EUR 74.41
Войти в почту
1 час назад

Бывшая футболистка «Арсенала» рассказала об угрозах во время ЧМ-2018 в России

Lenta.ru

Бывшая футболистка «Арсенала» Алекс Скотт заявила, что российский таксист угрожал ей убийством во время чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщает talkSPORT со ссылкой на автобиографию экс-спортсменки.

Экс-футболистка «Арсенала» рассказала об угрозах во время ЧМ-2018 в России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Девушка приехала в Россию в качестве эксперта BBC. В один из дней она возвращалась в гостиницу после встречи с подругой и вызвала такси через мобильное приложение Uber.

«Сегодня вечером я не отвезу тебя домой. Ты поедешь со мной. Таких девушек, как ты, я убиваю», — вспоминает она слова водителя.

Скотт рассказала мужчине, что на следующий день должна встретиться с президентом России Владимиром Путиным, и пригрозила наказанием в случае, если с ней что-то случится. В качестве доказательства своих слов она показала ему фотографии с президентом, сделанные во время визита в Кремль. Таксист привез ее к отелю и попытался поцеловать.

Бывшую жену российского футболиста избили в центре Москвы

Скотт — бронзовый призер чемпионата мира 2015 года и серебряный призер чемпионата Европы 2009 года в составе женской сборной Англии. Она также известна по выступлениям за «Бирмингем Сити» и «Арсенал», с которым выиграла Лигу чемпионов среди женщин в 2007 году.

Чемпионат мира в России прошел с 14 июня по 18 июля 2018 года в 11 городах. 28 февраля прошлого года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций заявили об исключении российских сборных и клубов из розыгрышей международных турниров.

Футбол,Алекс Скотт,Владимир Путин,УЕФА,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители