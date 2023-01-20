В ЦСКА сообщили о поисках европейского клуба для форварда Гайча

Глава селекционного отдела московского ЦСКА Андрей Мовсесьян заявил, что аргентинский нападающий Адольфо Гайч, вероятно, продолжит карьеру в одном из европейских клубов.
«Мы ведем переговоры с клубами из Европы. Дело в том, что Гайч был недоволен своим игровым временем в ЦСКА, это стало первичным фактором. В декабре появились предложения от аргентинских клубов, но они нас не устроили финансово», — рассказал Мовсесьян в интервью «Матч ТВ».
23-летний нападающий перешел в российский клуб из аргентинского «Сан Лоренсо» за €8,5 млн в 2020 году. За прошедшее время он дважды успел уйти в аренду — в итальянский «Беневенто» и испанскую «Уэску». В текущем сезоне Гайч принял участие в восьми играх чемпионата России и отметился одним голом.
На зимний перерыв подопечные Владимира Федотова ушли, занимая пятое место в турнирной таблице.
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