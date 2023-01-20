В ЦСКА сообщили о поисках европейского клуба для форварда Гайча

«Мы ведем переговоры с клубами из Европы. Дело в том, что Гайч был недоволен своим игровым временем в ЦСКА, это стало первичным фактором. В декабре появились предложения от аргентинских клубов, но они нас не устроили финансово», — рассказал Мовсесьян в интервью «Матч ТВ».