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1 час назад

Роналду опубликовал пост после встречи с Месси

Евро-футбол.Ру

Звезда «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал новый пост в социальных сетях после товарищеского поединка против французского «ПСЖ». Встреча состоялась в Саудовской Аравии и завершилась со счетом 5:4 в пользу парижского гранда.

Роналду опубликовал пост после встречи с Месси
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

После завершения спарринга 37-летний португалец разместил в соцсетях публикацию с фотографиями с этой встречи и подписью:

«Счастлив вернуться на поле и снова забивать голы. Мне было приятно увидеть старых друзей».

В контрольном матче Криштиану отметился двумя забитыми мячами.

Роналду пополнил ряды клуба из Саудовской Аравии в конце 2022 года. Он заключил с «Аль-Насром» контракт на два с половиной года.

Футбол,Криштиану Роналду,
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