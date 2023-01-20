Хвича пропустит матч «Наполи» из-за проблем со здоровьем

Один из лидеров «Наполи» Хвича Кварацхелия испытывает проблемы со здоровьем, рапортуют журналисты Sky Sport Italia.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

Источник отмечает, что 21-летний грузинский полузащитник не принимал участия в последнем тренировочном занятии команды из Неаполя. Футболист остался дома, у него выявлена простуда. Из-за болезни Кварацхелия пропустит следующий поединок против «Салернитаны», который запланирован на 21 января.