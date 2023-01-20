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40 минут назад

Хвича не может играть за «Наполи» - названа причина

Евро-футбол.Ру

Один из лидеров «Наполи» Хвича Кварацхелия испытывает проблемы со здоровьем, рапортуют журналисты Sky Sport Italia.

Хвича пропустит матч «Наполи» из-за проблем со здоровьем
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Источник отмечает, что 21-летний грузинский полузащитник не принимал участия в последнем тренировочном занятии команды из Неаполя. Футболист остался дома, у него выявлена простуда. Из-за болезни Кварацхелия пропустит следующий поединок против «Салернитаны», который запланирован на 21 января.

Хвича пополнил ряды «Наполи» летом прошлого года. В текущем сезоне он провел 15 поединков в чемпионате Италии, в которых отметился семью забитыми мячами и семью голевыми передачами.

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