Гвардиола недоволен болельщиками «Манчестер Сити»

«Болельщики молчали 45 минут. Они нас освистывают не потому, что команда плохо играет, а потому, что проигрываем. Раньше такого не было. Наверное, они уже привыкли к нашим постоянным победам в АПЛ. Мне бы хотелось, чтобы прежнее отношение болельщиков вернулось. Именно тех фанатов, которые приходят на стадион», - цитирует испанца Sky Sports.