Нападающие французского «ПСЖ» Лионель Месси , Килиан Мбаппе, Неймар и защитник Серхио Рамос устроили для своего одноклубника Ашрафа Хакими изнуряющее испытание на разминке парижан перед товарищеским матчем со сборной Эр-Рияда, составленной из лучших игроков ведущих клубов Саудовской Аравии «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» (5:4).

На разминке Месси, Мбаппе, Неймар и Рамос образовали квадрат, в центре которого оказался Хакими. Звёзды парижан перепасовывались между собой, а задачей марокканского защитника было перехватить мяч. После нескольких быстрых и точных передач Хакими начал путаться, а после лёгкого толчка от Рамоса рухнул на поле под смех лидеров «ПСЖ».